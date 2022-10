RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3200 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Shell nach einer Reihe verschiedener Events auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Wie Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, wurde im Rahmen eines Treffens mit allen hochrangigen Managern viel über die mittel- bis langfristigen Aussichten diskutiert, auch wenn zuletzt vor allem ein Zwischenbericht im Anlegerfokus gestanden habe. Die Shell-Aktie bleibe auf der "Global Top 30"-Liste der kanadischen Bank und zugleich eine der besten Anlageideen im Energiebereich./tih/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2022 / 01:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2022 / 01:48 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.