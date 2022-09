RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3200 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell mit Blick auf einen Wechsel an der Spitze des Konzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. In den vergangenen Monaten habe es bereits Spekulationen um eine Ablösung des Chefs Ben van Beurden gegeben, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Immerhin habe der Manager den Ölriesen neun Jahre lang geführt. Unklar sei jedoch der Zeitpunkt eines Wechsels gewesen. Sein Nachfolger Wael Sawan sei in der Investorengemeinde sehr respektiert und die Zeichen stünden wohl eher auf Kontinuität als auf Revolution./bek Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 02:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 02:48 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.