RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 3100 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

Finanztrends Video zu Shell



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell nach Aussagen des Ölkonzerns zur Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Angesicht der hohen Messlatte aus dem ersten Quartal werte er die Aussagen neutral, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die größte Unsicherheit sei das Ausmaß des Abflusses von Betriebskapital./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2022 / 03:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2022 / 03:21 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.