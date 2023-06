RBC belässt Shell auf 'Outperform' - Ziel 2900 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Shell":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Shell anlässlich einer vor dem Kapitalmarkttag veröffentlichten Pressemitteilung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Aus operativer Sicht erscheine der Ausblick des Ölkonzerns "konstruktiv", schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die etwas moderatere Dividendenerhöhung reflektiere vielleicht die Absicht des neuen Managements, nicht gleich zu viel zu versprechen. Die aktualisierte Ausschüttungsquote signalisiere aber, dass die Auszahlungen in der Branche wettbewerbsfähig blieben./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 02:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 02:43 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.