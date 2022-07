RBC belässt Schneider Electric auf 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach einem Kontakt mit dem Management auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Es sei das nach wie vor robuste Geschäftsumfeld des Elektronikkonzerns hervorgehoben worden, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management die Jahresprognose für Umsatz und Margen bekräftigt, zu deren Erfüllung vor allem das zweite Halbjahr beitragen dürfte. Dabei sei der Auftragseingang nach wie vor positiv./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 18:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.