RBC belässt Salesforce auf 'Outperform' - Ziel 240 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Rishi Jaluria befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der vom Softwarekonzern jüngst angekündigten, neunprozentigen Listenpreiserhöhung für ausgewählte Produkte. Obwohl die Gründe für die Preisanhebung angesichts der Inflation und der seit sieben Jahren nicht mehr erhöhten Preise verständlich seien, erschienen neun Prozent doch recht hoch, schrieb er./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 20:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 20:52 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.