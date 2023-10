RBC belässt Rio Tinto auf 'Sector Perform' - Ziel 4800 Pence

Finanztrends Video zu Rio Tinto Plc



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen. Die Marktreaktion auf den Bericht dürfte sich angesichts der bereits bekannten Produktionszahlen in Grenzen halten, schätzte Analyst Tyler Broda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Eisenerzpreise sollten in den kommenden Monaten weiter schwächeln, weshalb die Aktie auf dem aktuellen Niveau fair bewertet sei./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2023 / 19:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2023 / 19:05 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.