RBC belässt Richemont auf 'Sector Perform' - Ziel 125 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 125 Franken belassen. Die kolportierte Farfetch-Entnahme von der Börse dürfte sich zwar nicht auf den Unternehmenswert von Richemont auswirken, aber es könne eine Komplexität schaffen, die vorher nicht vorhanden war, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Richemont will bekanntlich zusammen mit Farfetch eine Onlineplattform für Luxusgüter aufbauen. Dabei will der Uhren- und Schmuckkonzern 47,5 Prozent an der Online-Tochter Yoox-Net-A-Porter (YNAP) an den britischen Onlinehändler Farfetch abgeben./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2023 / 04:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2023 / 04:47 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.