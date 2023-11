RBC belässt Richemont auf 'Sector Perform' - Ziel 125 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 125 Franken auf "Sector Perform" belassen. Nach zweijähriger Talfahrt seien die Uhrenexporte aus der Schweiz im Wert wieder gestiegen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu Luxuswerten. Zwar seien die Trends in allen Regionen positiv, doch sei auch die Vergleichsbasis zunehmend schwächer. Dies wertete der Experte wiederum negativ für die großen Luxusanbieter./tav/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 02:45 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2023 / 02:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.