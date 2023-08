RBC belässt Reckitt auf 'Outperform' - Ziel 7700 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7700 Pence belassen. Dass Jeff Carr per Ende März 2024 als Finanzchef des Konsumgüterherstellers zurücktrete, sei eine Schande, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren hätten ihn gemocht. Die Nachricht sei enttäuschend. Doch zeigte sich der Analyst ebenso angetan von der Nachfolgerin Shannon Eisenhardt, die von Nike komme und starke Verbraucher-Expertise habe./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2023 / 02:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2023 / 02:18 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.