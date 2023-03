RBC belässt Reckitt auf 'Outperform' - Ziel 7600 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7600 Pence belassen. Umsatz und operativer Gewinn des Konsumgüterkonzerns seien 2022 etwas besser als erwartet ausgefallen und das Zahlenwerk sei insgesamt "in Ordnung" gewesen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Den Margenausblick für 2023 bezeichnete er jedoch als enttäuschend. Die Konsensschätzung für das operative Jahresergebnis dürfte nun sinken. Zudem habe es keine Neuigkeiten über einen neuen Vorstandschef gegeben./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 02:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 02:32 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.