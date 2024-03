RBC belässt Rational auf 'Underperform' - Ziel 500 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rational AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational nach endgültigen Jahreszahlen für 2023 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Die Resultate deckten sich mit den vorläufigen Zahlen und der Unternehmensausblick für 2024 erscheine solide, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Großküchenausstatter sehe 2024 mehr Geschäftsdynamik als von ihm erwartet, so der Analyst. Das Ziel für den operativen Gewinn liege zwar etwas über der Markterwartung. Allerdings hätten nicht alle Analysten ihre Schätzungen nach den vorläufigen Zahlen angepasst, sodass der Konsens ungenau sein dürfte./mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2024 / 03:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2024 / 03:06 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.