RBC belässt Rational auf 'Underperform' - Ziel 470 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Europas Industriekonzerne dürften trotz des steigenden Konjunkturdrucks ihre Gewinne 2023 weiter steigern, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Lieferkettenprobleme hätten das Erholungspotenzial 2022 begrenzt, doch der aufgestaute Auftragsbestand verringere dafür 2023 das Abschwungrisiko. Zudem seien die gestiegenen Bewertungen bei etlichen Titeln wie etwa Siemens, Sandvik, IMI, FLSmidth und Weir immer noch attraktiv. Bei Rational müsse sich die Nachfrage indes bis Juni deutlich erholen, um die Produktionskapazitäten auszulasten. Der Margendruck auf die Restaurants durch die hohen Energiepreise gefährde allerdings diese Erholung, und die europäischen Konsumausgaben verharrten knapp über ihren Rekordtiefs./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2023 / 17:42 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2023 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.