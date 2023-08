RBC belässt Rational auf 'Underperform' - Ziel 460 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rational auf "Underperform" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Sorgen um Nachfrage und Margen überschatteten starke Ergebnisse des zweiten Quartals, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen nur leicht an. Die Wettbewerbssituation für den Großküchenausstatter habe sich kaum geändert./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2023 / 20:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.