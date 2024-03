RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach detaillierten Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Bestätigung der mittelfristigen Ziele sollte dem Markt Zuversicht vermitteln, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei klar, dass der Energiekonzern die Robustheit des Portfolios an Erneuerbaren Energien gegenüber Schwankungen bei den Strompreisen hervorheben möchte, nachdem die Rohstoffpreise im letzten Jahr deutlich gesunken seien./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 03:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 03:21 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.