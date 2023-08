RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach finalen Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die Nettoverschuldung liege leicht über der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Stromkonzern habe die Nachhaltigkeit der Ergebnisse in der flexiblen Energieerzeugung - Wasserstoff, Biomasse und Gas - unter Beweis gestellt./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 01:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 01:53 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.