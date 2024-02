RBC belässt Puma SE auf 'Sector Perform' - Ziel 42 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE nach endgültigen Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. In Europa und der Region Asien-Pazifik sei die Umsatzdynamik des Sportartikelherstellers schwach gewesen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er lobte aber die Stärke der Bruttomarge und des operativen Ergebnisses (Ebit). Da sich der Kurs recht schwach entwickelt habe und angesichts der sich voraussichtlich wenig ändernden Markterwartungen dürfte die Bilanz kaum Einfluss auf die Aktie haben./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 02:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 02:35 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.