RBC belässt Puma SE auf 'Outperform' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Puma SE nach Quartalszahlen und einer Ausblicksanhebung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Sportartikelhersteller habe damit die derzeitige Geschäftsdynamik bestätigt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun richte sich der Fokus zunehmend auf das schwierige kommende Jahr - das Management werde weiter gute Arbeit leisten. Dadhania hob seine Schätzungen für 2022 ein wenig an, schraubte sie für 2023 aber nach unten. So zeichne sich Gegenwind ab./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2022 / 17:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.