RBC belässt Puma SE auf 'Outperform' - Ziel 64 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Sportartikelsektor dürfte im laufenden Jahr ein Umsatzwachstum von 9 Prozent und einen Anstieg des operativen Ergebnisses (Ebit) von 25 Prozent verzeichnen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts des Rückenwinds bei den Bruttomargen und einiger sportlicher Großereignisse 2024 bleibe er für den Sektor positiv gestimmt./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 18:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2024 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.