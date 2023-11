RBC belässt Orsted auf 'Sector Perform' - Ziel 690 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Orsted nach Zahlen zum dritten Quartal und Wertberichtigungen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 690 dänischen Kronen belassen. Bis zu einem gewissen Umfang dürften die Wertberichtigungen am Markt erwartet worden sein, schrieb Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gleichwohl sollten die Nachrichten des Herstellers von Windkraftanlagen negativ aufgenommen werden. Mit Blick nach vorn sei nun aber mehr Klarheit möglich./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / 04:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 04:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.