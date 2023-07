RBC belässt Nel auf 'Outperform' - Ziel 22 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 norwegischen Kronen belassen. Der Wasserstoffspezialist habe sich einmal mehr einen großen Auftrag gesichert, schrieb Analyst Erwan Kerouredan am Freitag in einer ersten Reaktion. Die Norweger seien unter den wenigen, die die hohe Nachfrage nach Katalysatoren bedienen können./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2023 / 03:27 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2023 / 03:27 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.