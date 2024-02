RBC belässt Nel auf 'Outperform' - Ziel 14 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Nel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nel ASA nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 14 norwegischen Kronen belassen. Analyst Erwan Kerouredan hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die beständige Margenverbesserung des Wasserstoff-Spezialisten positiv hervor. Zudem verwies er auf die Ankündigung von Nel, die Tanksparte abzuspalten, um zwei unabhängige "pure Player" zu schaffen, die Marktführer in ihren Bereichen werden sollen./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 02:06 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 02:06 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.