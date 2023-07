RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell etwas angepasst, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet nun im zweiten Quartal unter anderem mit geringeren Auto-Absätzen, aber höheren Verkaufszahlen für Transportern./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2023 / 12:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2023 / 12:47 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.