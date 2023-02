RBC belässt L'Oreal auf 'Underperform' - Ziel 290 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für L'Oreal nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Insbesondere angesichts des schwierigen Konsumumfeldes und der größeren Lockdowns in China begrüße sie zwar das überraschend gute Umsatzwachstum aus eigener Kraft im vierten Quartal, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe die Qualität der Resultate weiter abgenommen. Auf operativer Ebene habe die Profitabilität enttäuscht, obwohl die Franzosen ihre Einnahmen schaffenden Investitionen verringert hätten./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 12:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2023 / 12:30 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.