RBC belässt L'Oreal auf 'Sector Perform' - Ziel 310 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal nach Umsatzzahlen für das dritte Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Die Entwicklung bei dem Kosmetikkonzern sehe nur auf den ersten Blick beeindruckend aus, schrieb Analystin Emma Letheren in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei unklar, ob die Zahlen für das organische Umsatzwachstum eine Versicherungsleistung in Höhe von 94,7 Millionen Euro beinhalteten. Falls ja, würde die Entwicklung nicht mehr über der Konsensschätzung liegen./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 12:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2022 / 12:31 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.