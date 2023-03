RBC belässt LVMH auf 'Outperform' - Ziel 890 Euro

Finanztrends Video zu LVMH - Moet Hennessy Louis Vuitton



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 890 Euro belassen. Am Branchenumfeld habe sich wenig geändert, trotzdem seien Papiere von Luxusgüterkonzernen und vor allem Sportartikelherstellern im Zuge der Marktturbulenzen deutlich abgesackt, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Besonders große Chancen sieht er nun bei Dr. Martens, Puma und Kering, eher Risiken bei Adidas und Pandora./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2023 / 19:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.