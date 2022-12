RBC belässt LSE auf 'Outperform' - Ziel 10500 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) anlässlich des Einstiegs von Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10500 Pence belassen. Die Beteiligung des US-Softwareriesen an dem Londoner Börsenbetreiber im Rahmen einer langfristigen strategischen Partnerschaft sei ein aufregender Schritt, schrieb Analyst Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sollte der LSE etliche Vorteile zu relativ geringen kurzfristigen Kosten bringen./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2022 / 03:56 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2022 / 03:56 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.