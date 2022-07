RBC belässt Kone auf 'Sector Perform' - Ziel 49 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "KONE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kone nach detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die bereits in der vergangenen Woche gesenkten Jahresziele bedeuteten immer noch eine imposante Steigerung des Ebit im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Nick Housden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund der erfolgreichen Historie des Aufzugherstellers gibt der Experte diesem den Vertrauensvorschuss, das operative Ergebnis tatsächlich so dynamisch steigern zu können./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 07:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 07:50 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.