RBC belässt JPMorgan auf 'Outperform' - Ziel 155 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 155 US-Dollar belassen. Der Kerngewinn je Aktie der größten US-Bank habe seine Schätzung übertroffen, aber die Markterwartung verfehlt, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gemessen an den vor der Zahlenvorlage geäußerten Befürchtungen habe das Institut insgesamt besser als erwartet abgeschnitten. So seien die Erträge im Einlagen- und Kreditgeschäft sowie im Zahlungsverkehr höher als prognostiziert ausgefallen. Zudem habe der Zinsüberschuss zugelegt und die zinsunabhängigen Aufwendungen seien gesunken./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 09:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2022 / 09:35 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.