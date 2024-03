RBC belässt Inditex auf 'Outperform' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Geschäftszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain attestierte dem spanischen Modehändler in einer ersten Einschätzung am Mittwoch starke Zahlen. Das Handelsgeschäft entwickle sich besser als angenommen. Im Schlussquartal 2023 liege das operative Ergebnis (Ebit) um 3 Prozent über seiner Schätzung. Das Unternehmen wolle zudem die Angebotsfläche erweitern, wofür in den kommenden zwei Jahren aber zusätzliches Kapital aufgewendet werden müsse./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 03:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 03:13 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.