RBC belässt Inditex auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" belassen. Im Rennen um ein profitables Zustellungsgeschäft hätten sowohl die reinen Online-Händler als auch jene, die alle Kanäle bedienten, in den vergangenen Jahren an vielen Stellschrauben gedreht, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Die Inditex-Tochter Zara erscheine hier weiterhin wettbewerbsfähiger als die Branche zu sein, da sie über ein attraktives Angebot wie die Zustellung am selben oder nächsten Tag verfüge./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 17:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.