RBC belässt AB Inbev auf 'Outperform' - Ziel 73 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Es überrasche ihn nicht, dass der US-Tabakriese Altria zur Finanzierung eigener Aktienrückkäufe einen Teil seines Aktienpakets an dem Brauereikonzern verkaufen wolle, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hätte es sogar begrüßt, wenn Altria seine gesamte Beteiligung veräußert hätte, um die Bedenken hinsichtlich eines verbleibenden Aktienüberhangs auszuräumen. Alles in allem ist der Experte der Meinung, dass die Meldung den Aktienkurs von AB Inbev kurzfristig bremsen dürfte, längerfristig aber nur von geringer Bedeutung ist./la/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 03:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2024 / 03:34 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.