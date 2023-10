RBC belässt AB Inbev auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Aus einem insgesamt turbulenten Quartal der Branche steche der Bierbrauer positiv heraus, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das ohne Akquisitionen erzielte Wachstum des Umsatzes und des operativen Ergebnisses (Ebitda) liege über den Konsenserwartungen./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2023 / 03:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 03:03 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.