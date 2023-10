RBC belässt AB Inbev auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die von Analyst James Edwardes Jones beobachtete Aktie bleibe auf einer Liste der globalen "Top 30 Ideen" für 2023, hieß es in einer am Montag vorliegenden Strategiestudie. Der Einfluss von Währungsentwicklungen bleibe zwar offen. Bei dem Brauereikonzern gehen die Experten aber davon aus, dass dieser einige andere Einflussfaktoren besser in den Griff bekommen kann./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2023 / 02:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2023 / 02:00 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.