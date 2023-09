RBC belässt AB Inbev auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Anheuser-Busch":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Analyst James Edwardes Jones nahm in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie Bezug auf die jüngste Rücknahme einer Abstufung des Brauereikonzerns Heineken wegen missverständlicher Deklaration von Marketingkosten. Solche Irritationen branchenweit auszuschließen, sei komplizierter als gedacht. Letztlich sieht er seine positiven Einschätzungen von Danone und AB Inbev bestätigt, aber auch die negativen für Nestle und Diageo./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / 17:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.