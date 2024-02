RBC belässt IAG auf 'Sector Perform' - Ziel 200 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 200 Pence belassen. Die britisch-spanische Fluggesellschafts-Holding habe mit ihren Jahreszahlen die Erwartungen ungefähr erfüllt, schrieb Analyst Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick klinge positiv mit Buchungszahlen, die für eine höhere Auslastung sprächen als im Vorjahr. Er favorisiert im Sektor aber Unternehmen mit stärkerem Fokus auf Kurzstrecken und damit vor allem Billigflieger./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 03:05 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 03:05 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.