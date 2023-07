RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform' - Ziel 78 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analyst Richard Chamberlain stellte in einer am Montag vorliegenden Studie eine Liste der 100 weltweit größten Einzelhändler auf - und analysierte dabei die Entwicklung von Umsatz und Marktkapitalisierung. In Europa präferiert er Discounter wie den Primark-Mutterkonzern AB Foods oder B&M. Aber auch Hugo Boss sei eine bevorzugte Aktie. Der Modekonzern profitiere weiter von seiner guten Markendynamik./tih/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2023 / 18:31 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.