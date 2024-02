RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Outperform" belassen. Im Rennen um ein profitables Zustellungsgeschäft hätten sowohl die reinen Online-Händler als auch jene, die alle Kanäle bedienten, in den vergangenen Jahren an vielen Stellschrauben gedreht, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Hugo Boss lobte sie für ihr attraktives und kostenfreies Lieferangebot. Die Aktie gehört weiter zu ihren Favoriten - unter anderem aufgrund der anhaltend starken Markendynamik./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 17:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.