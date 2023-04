RBC belässt Hugo Boss auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" belassen. Die starke Umsatzentwicklung des Modekonzerns dürfte sich in allen großen Absatzmärkten fortgesetzt haben, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Montag vorliegenden Studie. Das dürfte höhere Kosten ausgeglichen haben./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2023 / 17:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 00:45 / EDT Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2023 / 17:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.