RBC belässt Henkel nach Zahlen auf 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Henkel nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller habe ein starkes Zahlenwerk vorgelegt, das aber den Quartalsberichten in der Branche insgesamt entsprochen habe, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Schnellstudie. Etwas überrascht sei er, dass die Prognose für das Jahresergebniswachstum aus eigener Kraft angesichts des höheren Umsatzwachstums und der unveränderten Margenerwartung nur beibehalten wurde. Womöglich liege dies aber nur an der sehr weit angegebenen Prognosespanne von Henkel./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2022 / 02:17 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2022 / 02:17 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.