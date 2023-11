RBC belässt Hannover Rück auf 'Outperform' - Ziel 234 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 234 Euro belassen. Abgesehen von dem enttäuschenden Wachstum im Schaden/Unfall-Segment sei dies ein weiteres gutes Quartal des Rückversicherers gewesen, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die zugrunde liegenden operativen Trends seien anhaltend positiv und ermöglichten eine weitere Stärkung der bereits soliden Bilanz./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2023 / 15:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2023 / 15:11 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.