RBC belässt H&M auf 'Sector Perform' - Ziel 180 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 180 schwedischen Kronen belassen. Analyst Richard Chamberlain befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit den Aussichten der europäischen Nicht-Lebensmittelhändler im kommenden Jahr. Er rechnet für 2024 zwar mit keiner dramatischen Neubewertung des Sektors, sieht aber immer noch Chancen für die stärkeren Einzelhändler, Marktanteile zu gewinnen, die Margen zu steigern sowie ein gesundes Ertragswachstum und entsprechende Kapitalrenditen zu erzielen. Zu den aussichtsreicheren Sektoraktien zählt der Experte Hugo Boss, AB Foods und JD Sports./edh/lew Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 00:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 00:17 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.