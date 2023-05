RBC belässt H&M auf 'Sector Perform' - Ziel 150 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M nach Gesprächen mit dem Management der Textilkette auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 150 schwedischen Kronen belassen. Die Schweden hätten mehrere Schritte unternommen, um ihr Angebot für die Kunden auf allen Vertriebskanälen zu verbessern, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ab dem zweiten Halbjahr seien auch die Aussichten für die Bruttomargen besser. Dazu biete die Aktie eine fünfprozentige Dividendenrendite. Allerdings seien die Risiken größer als bei der spanischen Konkurrentin Inditex./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2023 / 12:19 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2023 / 12:19 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.