RBC belässt H&M auf 'Sector Perform' - Ziel 110 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M nach einem Gespräch mit dem Management des Modekonzerns auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 110 schwedischen Kronen belassen. Er gehe davon aus, dass die September-Umsatzsteigerung von 7 Prozent im Jahresvergleich und bei konstanten Wechselkursen ohne das wieder eröffnete Russland-Geschäft höher ausgefallen wäre, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf Oktober schrieb er, dass das milde Wetter die Umsätze in der Branche wohl negativ beeinflusst habe, es nun aber günstiger sei. H&M sollte allgemein von seinen tieferen Preisen profitieren, auch wenn die Kundenbasis des Unternehmens unter Druck stehe./ck/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 13:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 13:30 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.