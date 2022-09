RBC belässt H&M auf 'Outperform' - Ziel 125 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für H&M nach Umsatzzahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 125 schwedischen Kronen belassen. Diese lägen unter den Erwartungen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Das dritte Quartal habe sich schlechter entwickelt als angenommen, die kleineren Konzernmarken Cos und Arket dürften sich hingegen robuster gezeigt haben. Unter den europäischen Bekleidungsherstellern favorisiert der Experte JD Sports und Hugo Boss. /bek/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 02:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 02:32 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.