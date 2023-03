RBC belässt HSBC auf 'Outperform' - Ziel 775 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC auf "Outperform" mit einem Kursziel von 775 Pence belassen. Seine Bewertung der Aktien beinhalte nun den jüngsten Ausblick der Großbank sowie die Auswirkungen der Bilanzierungsregel IFRS 17, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der Einstufung und dem Kursziel ändere dies aber nichts./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2023 / 11:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2023 / 11:41 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.