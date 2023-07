RBC belässt HSBC auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat HSBC auf "Outperform" belassen. Hypotheken, für die die Kosten zuletzt deutlich gestiegen seien, hätten in der Vergangenheit zwar rund 60 Prozent des Kreditvolumens britischer Banken ausgemacht, aber nur etwa 3,5 Prozent der Abschreibungen, schrieb Analyst Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Selbst in Stressphasen wie der Finanzkrise 2008 seien die Abschreibungen auf Hypotheken relativ niedrig geblieben./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 18:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2023 / 00:45 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.