RBC belässt Glencore auf 'Outperform' - Ziel 540 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore anlässlich der angestrebten Übernahme von Teck Resources auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Die Ankündigung sei keine große Überraschung, da Glencore über eine geringe Verschuldung und einen hohen Free Cashflow verfüge, schrieb Analyst Tyler Broda in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kaufofferte von 23 Milliarden US-Dollar sei relativ niedrig und berge entsprechend Renditechancen für den Rohstoffkonzern./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 08:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 08:23 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.