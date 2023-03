RBC belässt Gea Group auf 'Underperform' - Ziel 28 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe eine durchwachsene Bilanz für das Schlussquartal vorgelegt, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Abseits von Sondereffekten habe der Konzern "gute Arbeit" geleistet, mit Ergebnissen, die im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprächen. Mit Blick auf die Aussichten im für Gea wichtigen Milchsektor zeigte sich der Experte jedoch - anders als das Unternehmen - äußerst pessimistisch./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 07.03.2023 / 03:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.03.2023 / 03:09 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.