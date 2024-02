RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 366 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 366 Euro belassen. Investoren hätten zuvor das Schlimmste befürchtet, namentlich einen zurückhaltenden Ausblick unter der Konsenserwartung, schrieb Analyst Tom Narayan in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick sei nun aber doch recht solide ausgefallen, sodass es eine positive Marktreaktion geben könnte./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 07:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 07:09 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.